«Росгосстрах-Столица» приобретет 50% акций СК «Провидна»

Антимонопольный комитет разрешил ООО «Росгосстрах-Столица» (Московская обл., Россия) приобрести более 50% акций ЗАО «Страховая компания «Провидна» (г. Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМК, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что ООО «Росгосстрах-Столица» предоставляет страховые услуги и не осуществляет деятельность в Украине.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Провидна» (правопреемник ЗАО «СК ИФД КапиталЪ Страхование») работает на страховом рынке Украины с 1995 года. С 2006 года входит в группу компаний «Росгосстрах».

Компания представлена 419 офисами в 386 городах Украины.

Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегрированный холдинг, в который входят ОАО «Росгосстрах», 3 региональных и 7 межрегиональных универсальных страховых компаний.

Объем страховых платежей СК «Провидна» по итогам первого квартала 2009 года составил 164,3 млн. грн., страховые выплаты – 72,3 млн. грн.

В середине июля 2008 года Антимонопольный комитет Украины разрешил GOGNES HOLDING LIMITED (г. Никосия, Кипр) приобрести более 50% акций ЗАО «Страховая компания «Провидна».