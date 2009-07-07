Центробанк Армении снизил ставку рефинансирования на 0,5%

Совет Центрального банка Армении во вторник принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, определив ее на уровне 5,5% годовых, сообщила пресс-служба Центробанка.

Согласно сообщению ЦБ, в июне 2009 года по сравнению с маем цены в Армении упали на 0,3%, в результате чего инфляция в 12-месячном разрезе составила 3,6%, что примерно на 1 процентный пункт ниже прогнозируемого Центробанком показателя.

"Совет ЦБ констатировал, что рост международных цен на некоторые виды товаров, в условиях стабилизации курса национальной валюты, получил свое выражение во внутренних ценах на эти товары. Тем не менее, в условиях более быстрых, чем оценивалось, темпов экономического спада в целом сформирована внутренняя низкая инфляционная среда", - говорится в сообщении.

Совет ЦБ считает, что, несмотря на сохранение существенных неопределенностей, зависящих от хода реализации антикризисной программы правительства Армении, возможных сроков и темпов восстановления мировой экономики, целесообразно продолжить снижение процентных ставок.

Это уже пятое подряд снижение ставки рефинансирования с 3 марта текущего года, когда, объявив о возврате к политике плавающего курса, Центробанк повысил ставку рефинансирования на один процентный пункт, установив ее на уровне 7,75% годовых. В дальнейшем ставка рефинансирования только снижалась. Инфляция в Армении к концу 2009 года запланирована на уровне 4% (плюс-минус 1,5%).