В Киеве совершено ограбление отделения банка
18:52, 07 июля 2009Финансы
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Вор "взял" 30 тыс. грн., по 1 тыс. евро и долл.
В Оболонском районе столицы, на улице Фрунзе, совершено ограбление отделения банка.
Как сообщает Магнолия-ТВ, неизвестный зашел в помещение около 10.00 и стал разменивать 20 долларов. В тот момент, когда кассир потянулась за деньгами, мужчина достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, потребовал денег.
По предварительным данным, злоумышленник унес с собой порядка 30 тыс. грн., тысячи евро и тысячи долларов.
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