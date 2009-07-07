Москва не исключает, что будет еще занимать
90 млрд. руб. городу не хватает
Председатель комитета государственных заимствований Москвы Сергей Пахомов не исключает того, что программа заимствований города может быть расширена.
"Я не исключаю того, что в сентябре будут новые подвижки в программе заимствований", - сообщил Пахомов РИА Новости во вторник. По его словам, этот вопрос решает правительство города и, возможно, в сентябре могут быть приняты новые поправки в бюджет города, предусматривающие увеличение объема заимствований.
В начале 2009 года Москва планировала программу заимствований в размере 54 миллиарда рублей, в июне в бюджет города были приняты поправки, предполагающие дополнительное привлечение заемных средств путем выпуска ценных бумаг на сумму до 36,6 миллиарда рублей. Объем средств, предусмотренный июньскими поправками, Москомзайм рассчитывал привлечь уже в текущем месяце, тем самым завершив план по заимствованиям города.