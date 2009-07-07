Москва не исключает, что будет еще занимать

Председатель комитета государственных заимствований Москвы Сергей Пахомов не исключает того, что программа заимствований города может быть расширена.

"Я не исключаю того, что в сентябре будут новые подвижки в программе заимствований", - сообщил Пахомов РИА Новости во вторник. По его словам, этот вопрос решает правительство города и, возможно, в сентябре могут быть приняты новые поправки в бюджет города, предусматривающие увеличение объема заимствований.

В начале 2009 года Москва планировала программу заимствований в размере 54 миллиарда рублей, в июне в бюджет города были приняты поправки, предполагающие дополнительное привлечение заемных средств путем выпуска ценных бумаг на сумму до 36,6 миллиарда рублей. Объем средств, предусмотренный июньскими поправками, Москомзайм рассчитывал привлечь уже в текущем месяце, тем самым завершив план по заимствованиям города.