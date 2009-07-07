Официальный курс НБУ на 8 июля
19:40, 07 июля 2009Финансы
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Доллар немного снизился
Официальный курс НБУ на 8 июля: 100 USD – 763.0000 грн.; 100 EUR – 1069.6497 грн.; 10 RUR – 2.4246 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 7 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 763.0000 (на 7 июля – 763.7700)
100 EUR – 1069.6497 (на 7 июля – 1061.4112)
10 RUR – 2.4246 (на 7 июля – 2.4313)
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