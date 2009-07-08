«Восточно-Европейский Банк» закрывает филиал в Одессе

АКБ «Восточно-Европейский Банк» (г. Киев) решил закрыть филиал в Одессе.

Об этом сообщается в официальном бюллетене «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№122 от 6 июля т.г.).

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято наблюдательным советом банка 1 июля т.г.

По информации «Восточно-Европейского Банка», одесский филиал ликвидируется в связи с оптимизацией организационной структуры банка, а также для снижения административных расходов.

Справка УНИАН. АКБ «Восточно-Европейский банк» зарегистрирован в августе 1993 года.

По информации Национального банка Украины, основным акционером АКБ «Восточно-Европейский банк», которому принадлежало более 10% акций, на 1 апреля 2009 года являлось ООО «СТДК-ФИНАНС» (15,2766%).