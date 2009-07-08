Курс в банках: доллар дешевеет

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,72 грн./долл., что на 0,6% дешевле, по сравнению с 7 июля, продают – по 7,80 грн./долл. - на 0,5% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,65-7,77 грн./долл., по продаже – 7,76-7,87 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,8%, по сравнению с 7 июля, и составляет 10,71 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 10,96 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,63-10,90 грн./евро, по продаже – в пределах 10,83-11,10 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 7 июля, и составляет в среднем 0,2340/0,2515 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,70 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем вчера, продают – по 7,83 грн./долл., также на 0,5% дешевле.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,71 грн./евро, что на 0,8% дешевле по сравнению с 7 июля, продажи – 10,95 грн./евро, на 0,7% дешевле.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках понизился на 0,5%, по сравнению с 7 июля, и составляет в среднем 0,2329/0,2533 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,70/7,83 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,65/7,78 грн., евро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/7,80 грн., евро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,24/0,255 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 8 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,63, к евро – 10,696497, к российскому рублю – 0,24246.