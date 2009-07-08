Тимошенко: Кабмин планирует утвердить письмо намерений к МВФ

Правительство сегодня на заседании планирует утвердить письмо намерений в Международный валютный фонд. Об этом сегодня, открывая заседание Кабинета министров, сказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, это будет письмо намерений, которые Кабмин вместе с Национальным банком Украины будет передавать МВФ.

«По сути дела, это второе корректирование программы между Украиной и Международным валютным фондом», - сказала премьер-министр.

При этом она отметила, что сотрудничество с МВФ, участниками которого является правительство с НБУ, как раз и является «настоящей антикризисной программой». «Поскольку меморандумы и специальные письма намерений, которые подписаны, как раз и означают лаконичную действенную абсолютно конкретную программу по выведению страны из кризиса. Правительство Украины выполняет эти программы абсолютно четко», - сказала она, выразив убеждение, что сотрудничество с МВФ и в дальнейшем будет успешным.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все займы будут направляться на укрепление национальной валюты, финансовой дисциплины, государственного бюджета. «Я надеюсь, что сегодня такое письмо намерений будет одобрено, и это будет шагом к общему корректированию программы между Украиной и МВФ», - отметила премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным источников, в сегодняшнем заседании правительства планируется участие представителей Международного валютного фонда. Они должны прибыть на него позже.