Эксперт: на продажу валюты НБУ в июне повлиял Нафтогаз

Показатель продажи иностранной валюты Национальным банком Украины в июне связан с ее покупкой «Нафтогазом» для оплаты импорта газа за май.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «межбанковский валютный рынок был довольно сбалансированным в мае, так что он не являлся существенным фактором для интервенций Нацбанка». По оценкам экономиста, интервенции НБУ значительно выросли в июле, так как центральный банк предпринимал решительные усилия против девальвационного давления на гривню. А.БЛИНОВ оценивает объем ежедневных интервенций НБУ в течение первой недели июля в более чем 50 млн. долл.

Помимо этого, считает экономист, покупка иностранной валюты населением в июне частично обусловлена фактором курортного сезона, когда люди покупают доллары и евро для поездок за рубеж. В то же время такой высокий показатель розничных покупок иностранной валюты также указывает на тот факт, что влияние майского укрепления гривни на настроения граждан исчерпалось, полагает экономист. По его мнению, «девальвационные ожидания вновь преобладают среди украинцев, что усугубляется недавним прорывом курса гривни вниз».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за июнь составил 11 млрд. 270,2 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 689,8 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам июня составил 2 млрд. 937,5 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 212,3 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 725,2 млн. долл.