Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6575/7,6935, к 12:00 сузился спрэд 7,6575/7,6730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2405/20, к 12:00 цены снизились до 0,2404/14. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,8050 (+0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3890/92, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6240/10,6725, к 12:00 цены составили 10,6240/10,6495.