«УкрСиббанк» погасил клубный кредит

Вчера, 7 июля АКИБ «УкрСиббанк» в полном объеме и в срок погасил клубный кредит на общую сумму 75 млн. долл. США, полученный в 2008 году. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

В банке напомнили, что организатором кредита выступил Emirates Bank International PJSC, платежным агентом – Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Привлеченные средства были направлены на финансирование общих корпоративных целей «УкрСиббанка». Участниками клубного кредита выступили банки с Ближнего и Дальнего Востока.

В сообщении отмечается, что это второй успешный клубный кредит банка от инвесторов из данного региона. Ранее, в 2007 году «УкрСиббанк» уже привлекал от двух банков ОАЭ (Emirates Bank International PJSC и Mashreqbank PSC) кредит в размере 50 млн. долл., который был погашен весной 2008 года.

«Кроме клубного кредита, в октябре 2009 года банку необходимо также погасить синдицированный кредит в размере 80 млн. долл. Но это сумма небольшая и, фактически, говоря о синдицированных кредитах и еврооблигациях, это последнее рыночное привлечение, которое предстоит погасить банку в 2009 году», - сообщил председатель правления «УкрСиббанка» Сергей НАУМОВ.

Как сообщал УНИАН, в мае 2009 года «УкрСиббанк» погасил 2-летний синдицированный кредит на сумму 250 млн. долл.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По состоянию на 1 мая 2009 года чистые активы банка составляли – 53 млрд. грн., капитал – 5,8 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 45 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 7,8 млрд. грн., средства физических лиц – 7,6 млрд. грн.

На сегодня региональная сеть насчитывает более 930 отделений по всей территории Украины.

75,5% акций АКИБ «УкрСиббанк» принадлежит BNP Paribas Group.