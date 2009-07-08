«Авант-Банк» увеличит уставный капитал в 2 раза

Акционеры ОАО «Авант-Банк» (г. Киев) решили увеличить уставный капитал в 2 раза - до 160 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, банк планирует осуществить закрытый (частный) выпуск 80 тыс. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая.

Размещение акций будет проходить в два этапа: первый – с 9 по 24 декабря 2009 года, второй – с 25 декабря 2009 года по 6 января 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Авант-Банк» зарегистрирован Нацбанком в марте 2009 года.