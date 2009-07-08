Эксперт: прогнозы дефолта Украины выглядят все более призрачными

Пессимистические прогнозы о возможности дефолта Украины выглядят все более призрачными.

Такое мнение озвучил в комментарии УНИАН глава инвестиционного отдела КУА «Бонум Груп» Александра СПАСИЧЕНКО.

По его словам, снижение внешнего долга Украины в январе-марте 2009 г. на 3,9% - до 99,2 млрд. долл. - не вызвало удивления у большинства экономистов. Уменьшение задолженности наблюдается уже два квартала подряд.

А.СПАСИЧЕНКО отметил, что тенденция снижения внешней задолженности Украины, зафиксированная в первом квартале, будет характерной до конца года. На фоне стагнации мирового кредитного рынка страна вряд ли сможет ухудшить показатели новыми займами (за исключением запланированных третьего и четвертого траншей МВФ. При этом валютные резервы НБУ продолжают превышать краткосрочные долги в 1,35 раза, то есть в ближайшее время проблем с погашением возникнуть не должно.

По мнению эксперта, наиболее позитивной частью новой статистики представляется уменьшение задолженности украинской банковской сферы. За первые три месяца 2009 г. ее внешние долги сократились на 1,8 млрд. долл., на или 4,6%. Это явный признак оздоровления финансовой системы страны.

Как отметил А.СПАСИЧЕНКО, уменьшение состоялось за счет погашения наиболее проблемной части – краткосрочных долгов. Они сократились сразу на 29%, с немалой суммы в 9,3 до более приемлемых 6,6 млрд. долл. Особенно порадовали государственные банки, снизившие общую сумму задолженности более чем на 10%.

Кроме того, добавил эксперт, важное значение имеет снижение долга государственного сектора экономики – на 6,1% (1,2 млрд. долл.). На фоне «дефолтных» слухов реструктуризация государством части гарантированных долгов (хотя в этом случае не обошлось и без «ложки дёгтя» - просрочки выплат на 96 млн. долл.) и своевременная выплата купона по облигациям имеют мощный психологический эффект

А.СПАСИЧЕНКО считает, что несмотря на то, что суммарный долг иных секторов экономики увеличился на 0,5 млрд. долл., ситуация с внешней задолженностью страны идет на поправку. После «долгового пика» в третьем квартале 2008 г. статистика только улучшается. Еще более быстрое снижение краткосрочной задолженности и вовсе позволяет оптимистично смотреть на будущее проблемы.

Представитель «Бонум Груп» напомнил, что коэффициент покрытия резервами НБУ краткосрочных долгов, как и до кризиса, превышает единицу и равняется «1,35». То есть проблем с покрытием долга на уровне государства быть не может. По результатам второго и третьего квартала должна продолжиться тенденция сокращения внешнего долга. Наиболее крупными составляющими этого процесса станут погашения задолженностей Министерства финансов Украины и НАК «Нафтогаз Украины».

Однако, подчеркнул А.СПАСИЧЕНКО, сокращение внешней задолженности не должно трактоваться как самоцель. Сейчас оно происходит скорее «поневоле» из-за невозможности привлечения новых кредитных ресурсов. Дефолт Украине пока не грозит. Поэтому возможное увеличение суммы внешнего долга должно восприниматься обществом не как признак приближающегося коллапса, а как возобновление доверия к стране инвесторов.