Саммит G8: Мировая экономика остается неустойчивой

Ниже представлены выдержки из проектов коммюнике G8 и совместного коммюнике G8 и G5 на саммите в итальянской Л`Аквиле, опубликованных Рейтер в среду.

Проект Заявления G8

Мировая экономика

Несмотря на появившиеся признаки стабилизации, в том числе восстановление фондовых рынков ситуация остается неустойчивой, и сохраняются серьезные риски экономической и финансовой стабильности.

* Мы обещаем продолжать осуществлять стимулирующие макроэкономические меры, помня о ценовой стабильности и устойчивости бюджетов в среднесрочной перспективе.

* Хотя эти меры оказывают в краткосрочной перспективе влияние на наши государственные расходы, мы обязуемся обеспечить устойчивость бюджетов в среднесрочной перспективе.

Налоговые гавани

* Сейчас все юрисдикции должны быстро выполнить свои обещания.

* Мы не можем продолжать закрывать глаза на то, как большие капиталы укрываются от налогов... Необходимо обсудить и согласовать наборы мер для использования против тех стран, которые не соблюдают международные стандарты в области налоговой транспарентности.

* ОЭСР рассмотрит этот вопрос до следующей встречи министров финансов G20.

Перспективы

* Стабильный и устойчивый долговременный рост потребует плавного преодоления существующих дисбалансов текущих счетов платежных балансов.

Рынки энергоресурсов

* Непредсказуемые рынки энергоресурсов и высокие волатильные цены угрожают возможности индустрии планировать и проводить инвестиции.

* В интересах как производителей, так и потребителей, повысить прозрачность и усилить диалог, направленный на преодоление избыточной волатильности на этом рынке.

* Мы призываем к большему сотрудничеству между международными институтами... и усилению структурного диалога (...) по обсуждению путей преодоления избыточной волатильности цен.

Климат

* Мы разделяем распространенное научное мнение, что повышение среднемировой температуры... не должно быть выше 2 градусов по Цельсию.

* Мы едины со всеми странами в достижении цели...по сокращению глобальных выбросов углекислого газа на 50 процентов к 2050 году.

* G8 обещает сократить глобальные выбросы в общей сложности на (по меньшей мере) 80 процентов к 2050 году (по сравнению с 1990 годом или более поздними годами)

Подается с сокращениями, УНИАН