Госкомстат: Базовая инфляция в Украине в июне - 0,9%

Базовая инфляция в Украине в июне т. г. против мая составила 0,9%, с начала года – 10,2%.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

При этом в Госкомстате отметили, что в июне 2008 года против мая базовая инфляция составляла 1,4%, в январе-июне – 12%.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в июне по отношению к маю текущего года составила 1,1%, с начала года – 8,6%, к июню 2008 года – 15%, в январе–июне 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 17,6%.

Справка УНИАН. Инфляция в январе–июне 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составила 26,4%, июне 2008 года к июню 2007 года – 29,3%, в июне 2008 года к маю 2008 года – 0,8%, в январе-июне 2008 года (к декабрю 2007 года) – 15,5%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.