Тимошенко: КМУ утвердил письмо намерений к МВФ

Сегодня на заседании правительства утверждено письмо намерений к Международному валютному фонду.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня утверждено специальное письмо намерений, которое подписывается премьер-министром, министром финансов, главой НБУ и, если того пожелает Президент, то и Президентом Украины. Это письмо намерений о сотрудничестве с МВФ», - отметила премьер.

По ее словам, это очень тяжелый документ, который отрабатывался несколько недель, при этом было тяжело находить компромисс по документу.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, принятие соответствующего решения «дает возможность привлечь сегодня те валютные ресурсы, которые позволят удерживать гривню стабильной».

«Сегодня правительство, рассмотрев это письмо, согласовало его и дало право премьер-министру и министру финансов подписать его», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.