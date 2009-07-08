Тимошенко: КМУ не ведет переговоры с МВФ об увеличении 3-го транша

Правительство не ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно увеличения третьего транша кредита stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции, комментируя ранее звучавшую цифру о возможности увеличения третьего транша кредита МВФ до 3,8 млрд. долл.

«У нас не было просьб увеличивать транш, и не было никаких обсуждений на эту тему. Сумма транша 3,2 млрд. с начала и до конца была сразу определена как сумма третьего транша, поэтому никаких переговоров относительно увеличения не ведется», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в интервью газете «Зеркало недели» (№ 22 (750) от 20-26 июня) заявил, что Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении объемов транша до 3,8 млрд. долларов. «24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 млрд. долл. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 млрд.», - сообщил и.о. министра финансов.

30 июня источник в правительстве сообщил УНИАН: «Сейчас рассматривается вопрос об увеличении транша, и мы надеемся, что это произойдет».

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в ращмере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Планируется, что третий транш составит 3,2 млрд. долл., четвертый - 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.