"Тройка Диалог": По итогам года ВВП сократится на 12,5%

Инвестиционная компания «Тройка Диалог Украина» пересмотрела свой прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) в худшую сторону и ожидает его сокращения по итогам текущего года на 12,5%.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете компании.

«Есть основания полагать, что объемы производства в первом полугодии 2009 года уже достигли «дна», поэтому во втором полугодии 2009 года можно ожидать постепенного помесячного восстановления экономической активности или по крайней мере отсутствия значительных ухудшений в реальном секторе экономики", – отмечается в отчете.

В результате этого, по мнению аналитиков «Тройка Диалог Украина», до конца года годовые показатели должны улучшиться благодаря действию эффекта низкой базы четвертого квартала 2008 года. При этом, как отмечается в отчете, восстановление внутреннего спроса начнется с активизации кредитования.

По мнению аналитиков, постепенное восстановление депозитной базы в сочетании с уже имеющейся ликвидностью способствовало увеличению возможностей банков по предоставлению кредитования, однако они предпочитают накапливать резервы на случай ухудшения качества кредитного портфеля. «Значительная инфляция и высокая оценка рисков в бизнесе удерживают банки от снижения процентных ставок до уровней, приемлемых для заемщиков в реальном секторе экономики. Таким образом, пока четко определенных факторов роста украинской экономики не наблюдается», – сказано в отчете.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2009 года составило 20,3%.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл прогноз падения ВВП Украины в январе-марте 2009 года на уровне 20-23%.

В начале июня т.г. Счетная палата Украины обнародовала свой прогноз падения ВВП в первом квартале – 21,2%.

Напомним, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.