Доллар стабилен к евро, иена растет

Доллар стабилен к евро, иена укрепляется к основным валютам на европейских торгах в среду на фоне спада оптимизма в отношении глобальной экономики и роста неприятия риска со стороны инвесторов, сообщает Рейтер.

Неприятие риска также оказывает поддержку доллару США, который растет к высокодоходным валютам, таким как австралийский доллар и фунт стерлингов.

Евро был стабилен к доллару после небольшого роста, вызванного выходом данных о неожиданном сильном повышении объема промышленных заказов в Германии.

Несмотря на сильную немецкую статистику, инвесторы стараются не занимать новые рискованные позиции после опубликованных на прошлой неделе данных о снижении занятости в США и ждут начала сезона квартальной отчетности.

В центре внимания рынка в настоящее время саммит "Большой восьмерки" в Италии, где лидеры ведущих экономик мира могут обсудить вопрос резервных валют.

На фоне повышения неприятия риска общеевропейский индекс "голубых фишек" упал до минимума 10 недель, а иена выросла до максимума семи недель к доллару и евро.

"Акции ослабли, валюты с повышенной долей риска сдают позиции, в особенности к иене", - сказал Стив Бэрроу из Standard Bank.

"Однако рост неприятия риска довольно скромный, и я считаю это лишь временной коррекцией на фоне того, что на рынках снижается недавний оптимизм", - добавил он.

К 16.15 МСК евро упал на 0,73 процента до 130,97 иены, ранее достигая самого низкого с 22 мая уровня на отметке 130,43 иены.

Доллар снизился на 0,56 процента до 94,23 иены, также ранее достигая минимального с 22 мая уровня в 94,09 иены.

Евро снизился к доллару на 0,07 процента до $1,3905 после роста до пика сессии на отметке $1,3938.