Немцы предпочитают наличные кредиткам

Делая покупки, немцы предпочитают платить наличными. 7 июля во Франкфурте-на-Майне было опубликовано исследование Немецкого федерального банка, согласно которому 82,5 процента транзакций по всей стране осуществляются наличными. При помощи дебетовой карты оплачиваются около 11,9 процента покупок. И всего 1,4 процента приходятся на кредитные карты.

В опросе, проведенном банком весной 2008 года, приняли участие почти 2300 совершеннолетних жителей Германии. Выяснилось, что в среднем каждый немец имеет в кошельке 118 евро, из них 6,70 евро – монетами. Девять из десяти немцев имеют как минимум одну дебетовую карту, примерно четверть владеет также кредиткой.

Чаще всего предпочтение монетам и банкнотам отдают люди младше 25 лет и старше 55. Исследование показало, что чем ниже у человека доход, тем чаще он использует кэш. Имеются и региональные отличия: на западе Германии доля платежей наличными заметно превышает число подобных трансакций в новых землях.

Исследование показало, что наличные воспринимаются обществом как более стабильный инструмент, нежели пластиковые карты. Это означает, что в ближайшие 30-40 лет именно монеты и денежные купюры будут оставаться в Германии основным способом оплаты. В этом смысле ФРГ сильно отстает от США. "Предположение о том, что через несколько лет наличными будут платить только восьмидесятилетние, ошибочно", - прокомментировал исследование член правления Немецкого федерального банка Тило Заррацин (Thilo Sarrazin).

В 96 процентах случаев в барах, кафе и ресторанах быстрого питания немцы платят наличными. При покупке повседневных товаров, например, в супермаркетах, также чаще используются монеты и купюры (69 процентов), дебетовыми картами такие товары оплачиваются в 28 процентах случаев, реже всего в ход идут кредитки (1 процент). Только в интернете роль пластиковых карт весьма значительна. Здесь они используются для осуществления денежных переводов (57 процентов) и других платежей (27 процентов).