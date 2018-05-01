Сколько и кому должна Украина…

Наконец стала доступна официальная информация о внешнем долге Украины за первый квартал этого года. К сожалению, результаты второго квартала будут известны еще не скоро, но и подзабытый первый квартал позволяет сделать ряд выводов о ситуации с долгами.

Почему сократился валовый внешний долг?..

Сокращение валового внешнего долга Украины на 2,5 мдрл. долл. за первый квартал вполне объяснимо. В условиях экономической нестабильности нерезиденты заинтересованы изъять деньги из Украины. Прежде всего, уменьшение внешнего долга произошло за счет погашения банками долгов перед нерезидентами. За первый квартал они вернули нерезидентам 1,8 млрд. долл. Государственные структуры тоже не сидели сложа руки, и за первый квартал погасили долги перед нерезидентами на сумму 1,2 млрд. долл. Только корпоративный сектор зафиксировал рост задолженности на 0,5 млдр. долл. Это произошло за счет краткосрочных инвестиций, что в большей степени было вызвано ростом торговых кредитов и других обязательств. Данные инвестиции носили товарный характер и свидетельствуют о том, что производство медленно, но восстанавливается.

Если сравнить первый квартал 2009 года и четвертый квартал 2008 года, то можно сделать вывод, что ситуация радикально улучшилась. В конце прошлого года банковский сектор вынужден был отдать нерезидентам более 2,7 млрд. долл. Почти аналогичную сумму вернули нерезидентам в тот же период и другие юридически лица. И только средства МВФ позволили частично компенсировать «потери», а в результате, внешний долг сократился всего на 785 млн. долл. Фактически по долгам рассчитались деньгами Фонда, без них дефолт был бы реальностью.

В первом квартале т.г. ситуация была значительно проще. Общая сумма долга государства перед МФВ и другими международными финансовыми организациям уменьшилась на 180 млн. долл. Остальные долги и государство, и юридические лица погашали за счет внутренних ресурсов валютного рынка.

Основная часть долга, погашенного банками, представляла собой краткосрочные кредиты от нерезидентов. За первый квартал т.г. банки вернули краткосрочные долги на сумму более 2,7 млрд. долл, но в тот же время нерезиденты около 900 млн. долл. инвестировали в банки в виде долгосрочных кредитов. Произошел процесс замены «коротких» денег «длинными». Теперь доля краткосрочных долгов в структуре общих долгов банков перед нерезидентами составляет всего 18%. Год назад - 36%.

Согласно информации НБУ, на 1 апреля 2009 года краткосрочный долг украинских банков перед нерезидентами составляя всего 6,6 млрд. долл. Сумма небольшая, даже в условиях кризиса. А если учесть, что материнские компании украинских банков проводят кампанию замены краткосрочных долгов на долгосрочные, то можно спрогнозировать, что реально до конца года коммерческим банкам нужно будет погасить долги перед нерезидентами на сумму 2-3 млрд. долл., и не больше.

Ситуация с внешним долгом корпоративного сектора

В отличие от банковского сектора ситуация с внешним долгом корпоративного сектора несколько другая. Для восстановления экономики Украине необходимы рост товарного кредитования, расширение лизинговых программ, получение новых видов финансирования для пополнения оборотных средств предприятий. В этой ситуации увеличение краткосрочных долговых обязательств корпоративного сектора в целом можно считать положительным фактором. Но при этом остается проблема реструктуризации долгосрочных долгов. По итогам первого квартала 2009 года юридические лица погасили долгосрочные долги на сумму около 240 млн. долл. Это, в основном долгосрочные кредиты, по которым необходимо платить проценты. А если учесть, что большая часть этих кредитов была предоставлена для финансирования строительства, то проблема их обслуживания остается актуальной. Сложно спрогнозировать, какую часть внешних долгов юридических лиц удастся реструктуризировать, т.к. они формировались в условиях экономического подъема и ипотечного бума, а погашать приходится в условиях краха строительного бизнеса и падения объемов производства во всех отраслях экономики.

Спекулятивные деньги

Общая оценка состояния внешнего долга Украины по итогам первого квартала 2009 года в очередной раз засвидетельствовала, что ошибки, допущенные НБУ в начале 2008 года, направленные на искусственное укрепление гривни, привели к необоснованному росту внешних долгов и банков, и юридических лиц за счет спекулятивных средств. Фактически в конце третьего квартала 2008 года прослеживалась нездоровая ситуация, когда спекулятивные деньги давили на внешний долг. А события, связанные с «Проминвестбанком», оказались тем детонатором, который взорвал украинский финансовый рынок. (ПИБ первым из украинских банков пострадал от кризиса. После введения временной администрации начался поиск инвестора, т.к. схема рекапитализации не была прописана. Теперь владельцем ПИБа является российский Внешэкономбанк). «Бегство» спекулятивных денег из Украины - главный фактор дестабилизации украинского валютного рынка. За четвертый квартал 2008 года и первый квартал 2009 года валютные спекулянты вывели из Украины около 6,6 млрд. долл. только через операции по долговым обязательствам банков и юридических компаний. Большая часть этих средств под влиянием ревальвации гривни «забежали» в Украину в первом полугодии 2008 года. Если бы НБУ вместо укрепления гривни провел политику плавной девальвации нацилнальной валюты, то не было бы столь плачевных последствий для экономики в целом и не пришлось бы принимать столь сложных действия для борьбы со спекулятивными деньгами…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)