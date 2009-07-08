МВФ ухудшил прогноз для России на 2009г. и улучшил для Китая

МВФ ожидает в России в нынешнем году сокращения ВВП на 6,5%, а в будущем - роста на 1,5%. Такие цифры названы в уточненном прогнозе, распространенном сегодня в Вашингтоне.

По сравнению с предыдущими оценками для России, новые пересмотрены в сторону ухудшения на 0,5% в нынешнем году и улучшения на 1% - в будущем. Такие же разнонаправленные коррективы внесены и для ряда других стран и мира в целом.

МВФ теперь исходит из того, что мировой ВВП в нынешнем году сократится на 1,4%, а не на 1,3%, как предполагалось ранее. Зато на будущий год ожидается рост в 2,5% против 1,9% в прежнем докладе.

Для США новый прогноз на 2009 и 2010 годы - соответственно минус 2,6% и плюс 0,8%, для зоны евро - минус 4,8% и минус 0,3%, для Японии - минус 6% и плюс 1,7%. У Китая - огромные плюсовые цифры: 7,5% и 8,5%: каждая - на 1% выше, чем в прежних оценках.

В целом, по мнению МВФ, мировая экономика "начинает выбираться из беспрецедентной за послевоенные годы рецессии". Презентация новых оценок приурочена к саммиту лидеров "большой восьмерки" в Италии, отмечает ИТАР-ТАСС.