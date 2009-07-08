Валютный аукцион НБУ по спецкурсу (процедура/итоги). ИТОГИ 31.07.09

* Тридцять восьмий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (31 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано: 57 тис. євро (за курсом 11.00 грн. за 1 євро.) 4-м банкам: АКІБ "УКРСИББАНК", ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ"Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", м. ЛЬВІВ.

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* Тридцять сьомий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (29 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 23 681 тис. доларів США (за курсом 7.70 грн. за 1 доллар США) наступним 55 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві, АБ "ПОЛТАВА-БАНК" м.Полтава, АБ "ТАВРИКА" У м.КИЄВІ, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ, АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, АТ "ОТП Банк", АТ "РЕГІОН-БАНК", АТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", ВАТ "АБ "БІЗНЕС СТАНДАРТ", м.Київ, ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "МетаБанк", ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АКБ "ЛЬВІВ", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ ТФБ "КОНТРАКТ" М. КИЇВ, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"у м.КИЄВІ, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"АКТИВ-БАНК"м.КИЇВ, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПуАТ "СЕБ Банк".

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* Тридцять шостий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (24 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано 346 тис. швейцарських франків за курсом 7,18 грн./франк та 67 тис. євро за курсом 10,91 грн./євро.

На аукціоні швейцарські франки купували: АКБ «Укрсоцбанк», АКІБ «УкрСиббанк» и ПАО «Універсал Банк», евро покупали: АКБ «Укрсоцбанк», «АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «Ощадбанк» и ООО «УКБ «Камбио».

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* Тридцять п"ятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (22 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 16 904 тис. долларів США (за курсом - 7,665 грн. за 1 доллар) наступним 49 банкам: АБ "БРР", АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АКБ "АЛЬЯНС" У м.КИЄВІ, АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, АТ "ОТП Банк", АТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "МетаБанк", ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АКБ "ЛЬВІВ", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ УніКредит Банк, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, ЗАТ "ПУМБ", КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПуАТ "СЕБ Банк", РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ, ТЗОВ КБ "ЗАХІДІНКОМБАНК", М.ЛУЦЬК.

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* Тридцять четвертий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (17 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 52 тис. ЄВРО ( за курсом - 10,80 грн. за 1 ЄВРО) наступним 4 банкам: АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ.

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* Тридцять третій цільовий валютний аукціон за спецкурсом (15 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 15 074 тис. дол. США ( за курсом - 7.64 грн. за 1 долар США) наступним 41 банку: АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві, АБ "УКРГАЗБАНК", АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, АТ "ОТП Банк", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "ЄБРФ", М. КИЇВ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ УніКредит Банк, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, ЗАТ "ПУМБ", КБ "ПРИВАТБАНК", ПуАТ "СЕБ Банк", РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ.

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* Тридцять другий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (10 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 842 тис.швейц.франків ( за курсом 7.01 грн. за 1 швейц. франк) наступним банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, АТ "Укрексімбанк", ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались.

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* Тридцять перший цільовий валютний аукціон за спецкурсом (8 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 17 052 тис. доларів США (за курсом 7.65 грн. за 1 доллар ) наступним 55 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" У м.КИЇВ, АБ "ТАВРИКА" У м.КИЄВІ, АБ"БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ",м.КИЇВ, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ, АКБ "ТК КРЕДИТ" У М.КИЄВІ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКБ"ЧОРН.БАНК РОЗВ.ТА РЕК."М.СІМФЕРОП., Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У м.КИЄВІ, АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, АТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", Банк "КРЕДИТ-ДНІПРО", ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БТА БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "МетаБанк", ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ВАТ"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"УМ.КИЄВІ, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ, ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, ЗАТ "ПУМБ", ЗАТ"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"ум.Києві, КБ "ПРИВАТБАНК", ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДЕЛЬТА", М.КИЇВ, ТОВ УКБ "КАМБІО" У м.КИЄВІ.

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* Тридцять перший цільовий валютний аукціон за спецкурсом (3 липня 2009 р.)

До Національного банку України із заявкою на купівлю євро звернувся 1 (один) банк, заявку якого було повністю задоволено: було продано 14,83 тис.євро за курсом 10,73 гривень за 1 євро.

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* Тридцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (1 липня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 2 557 тис. доларів США (за курсом 7.6405 грн. за 1 доллар) наступним 25 банкам: ЗАТ "ПУМБ" , АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ , АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.КИЄВІ , КБ "ПРИВАТБАНК" , ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ , АТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ" , ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів , АТ "СВЕДБАНК" (публічне) , ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ , АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ , ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ , ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" , АКБ "ФОРУМ", м.Київ , ВАТ "Платинум Банк" , ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ , АБ "ТАВРИКА" У м.КИЄВІ , АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві , ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК , ВАТ АКБ "ЛЬВІВ" , ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ , ВАТ "АБ "БІЗНЕС СТАНДАРТ", м.Київ , АТ "Укрексімбанк" , АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ , АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У м.КИЄВІ , ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві.

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* Двадцять дев"ятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (24 червня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 2 052 тис. доларів США (за курсом 7,63 грн. за 1 доллар США) наступним 20 банкам: АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) у м.КИЄВІ, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.КИЄВІ, ВАТ "СВЕДБАНК", ПуАТ "СЕБ Банк", РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ , ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ , ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ , АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві , ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ , ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві , ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" , АТ "Укрексімбанк" , АКБ "ФОРУМ", м.Київ , ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса , ЗАТ "ПУМБ", АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "Платинум Банк", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ.

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* Двадцять восьмий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (19 червня 2009 р.)

Аукціон з продажу банкам швейцарських франків. До Національного банку України із заявкою на купівлю швейцарських франків звернувся 1 (один) банк, заявку якого було повністю задоволено: було продано 135 тис.швейцарських франків за курсом 7,15 гривень за 1 швейцарський франк.

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* Двадцять сьомий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (17 червня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 1869 тис. доларів США наступним 17 банкам (за курсом 7,63 грн. за 1 доллар США): "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) у м.КИЄВІ, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ, ВАТ "ЄБРФ", М. КИЇВ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Платинум Банк" ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК "Київ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, ЗАТ "ПУМБ".

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* Двадцять шостий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (10 червня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 1 496 тис. доларів США (за курсом 7.63 грн. за 1 доллар США.) наступним 15 банкам: АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, АТ "Укрексімбанк", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ЗАТ "ПУМБ", ЗАТ"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"ум.Києві, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ.

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* Двадцять п"ятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (05 червня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано –666 тис. швейцарських франків наступним банкам: АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 7.14 грн. за 1 швейц. франк.

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* Двадцять четвертий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (03 червня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 2 153 тис. дол. США наступним 22 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м. Києві, АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", м. Київ, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м. Києві, АКБ "ФОРУМ", м. Київ, АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК "УКРСИББАНК", м. Харків, АТ "Укрексімбанк", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" у м. Києві, ВАТ "КРЕДОБАНК", м. Львів, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "МетаБанк", ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві, ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ, ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" м. Київ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м. Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м. Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м. ДОНЕЦЬК, ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у м. Києві, ЗАТ "ПУМБ".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом - 7.63 грн. за 1 долар США.

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* Двадцять третій цільовий валютний аукціон за спецкурсом (29 травня 2009 р.)

29 травня 2009 року відбувся оголошений Національним банком України аукціон з продажу банкам ЄВРО. До Національного банку України із заявкою на купівлю ЄВРО звернувся 1 (один) банк, заявку якого було повністю задоволено: було продано 13 тис.ЄВРО за курсом 10,9 гривень за 1 ЄВРО.

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* Двадцять другий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (27 травня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 1830 тис. доларів США наступним 22 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві, АБ "МЕТАЛУРГ ", м.Запоріжжя, АБ "ТАВРИКА" У м.КИЄВІ, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ, ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ АКБ "ЛЬВІВ", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ЗАТ "ПУМБ", ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" м.Київ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7.63 грн. за 1 доллар США.

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* Двадцять перший цільовий валютний аукціон за спецкурсом (22 травня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано 129 тис. швейц. франків наступним банкам: АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ, ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 6,92 грн. за 1 швейц. франк.

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* Двадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (20 травня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 2552 тис.дол.США наступним 17 банкам: АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м.КИЄВІ; АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) у м.КИЄВІ; АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" м.Одеса; АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.КИЄВІ; АКБ "ФОРУМ", м.Київ; ВАТ "Платинум Банк"; ВАТ "ПЛЮС БАНК"; ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві; ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ; ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; ВАТ "ХК БАНК"; ВАТ АКБ "ЛЬВІВ"; ВАТ АСТРА БАНК, м.Київ; ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ; ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві; ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК; РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,63 грн. за 1 доллар США.

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* Дев"ятнадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (15 травня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 131 тис. євро наступним банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "ТАВРИКА" У м.КИЄВІ, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК", ХАРКІВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, КБ "ПРИВАТБАНК".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні євро продавались за курсом - 10.33 грн. за 1 євро.

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* Вісімнадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (13 травня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 24 181 тис. доларів США наступним 50 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У м.КИЄВІ, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", м.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АБ "МЕТАЛУРГ", м.Запоріжжя, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АКБ "ІМЕКСБАНК", М.ОДЕСА, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ, АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ, АКБ "ТК КРЕДИТ" У М.КИЄВІ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКЦ.-КОМ. ІННОВ. БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ, Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, ВАТ "АРТЕМ-БАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БТА БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "ЄБРФ", М. КИЇВ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ, ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "ФІНЕКСБАНК", М.КИЇВ, ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ" У м.КИЄВІ, ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ ТФБ "КОНТРАКТ" М. КИЇВ, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ, ЗАТ "ПУМБ", ЗАТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", КБ "ПРИВАТБАНК", ТОВ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" м.Донецьк, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ, ТОВ КБ "ЄВРОБАНК", м.Київ, ТОВ КБ "СКБ", м.ОДЕСА.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,75 грн. за 1 доллар США.

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* Сімнадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (8 травня 2009 р.)

НБУ вперше з моменту запровадження спецаукціонів, змінив курс продажу валюти. Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,75 грн. за 1 доллар США (раніше - 7,80 грн. за 1 доллар США.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 61 239 тис.дол.США наступним 74 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ; АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У м.КИЄВІ; АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві; АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" У м.КИЇВ; АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ; АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", м.ДНІПРОПЕТРОВСЬК; АБ "МЕТАЛУРГ ", м.Запоріжжя; АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" м.Донецьк; АБ"БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ",м.КИЇВ; АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ; АКБ "АЛЬЯНС" У м.КИЄВІ; АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ; АКБ "ІМЕКСБАНК", М.ОДЕСА; АКБ "ІНВЕСТБАНК" М.ОДЕСА; АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ; АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ; АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ; АКБ "ФІНБАНК", м.ОДЕСА; АКБ "ФОРУМ", м.Київ; АКБ"ЧОРНОМ.БАНК РОЗВ. ТА РЕКОНСТР."; АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ; Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса; ВАТ "БАНК "ДЕМАРК", м.Чернігів; ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ"; ВАТ "БГ БАНК"; ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ; ВАТ "БТА БАНК", М.КИЇВ; ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ; ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК"; ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ; ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів; ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ; ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ; ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; ВАТ "Платинум Банк"; ВАТ "ПЛЮС БАНК"; ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві; ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ; ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ; ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ; ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ; ВАТ "ХК БАНК"; ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" У м.КИЄВІ; ВАТ АКБ "ЛЬВІВ"; ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ; ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ; ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ; ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві; ВАТ КБ "ІНТЕРБАНК" м.Київ; ВАТ КБ "ІПОБАНК", м.Київ; ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ; ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"; ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ; ВАТ ТФБ "КОНТРАКТ" М. КИЇВ; ВАТ"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"УМ.КИЄВІ; ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві; ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК; ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ; ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ; ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ; ЗАТ "ПУМБ"; ЗАТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ"; ЗАТ"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"ум.Києві; КБ "НОВИЙ"; КБ "ПРИВАТБАНК"; ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДЕЛЬТА", М.КИЇВ; ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" м.Київ; ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ; ТОВ "ФІНРОСТБАНК" м.Одеса; ТОВ КБ "КООПІНВЕСТБАНК", м.Ужгород; ТОВ УКБ "КАМБІО" У м.КИЄВІ; УніКредит Банк ТзОВ, Луцьк.

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* Шістнадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (6 травня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні НБУ продав – 1 057 тис. швейц. франків наступним 4 банкам: АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК "УКРСИББАНК", ХАРКІВ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 6,92 грн. за 1 швейц. франк.

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* П"ятнадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (29 квітня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 57 093 тис. доларів США наступним 80 банкам: УніКредит Банк ТзОВ, м.Луцьк, ТОВ "Фортуна-Банк", ТОВ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", м.Київ, ТОВ "ФІНРОСТБАНК", м.Одеса, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.Києві, ТОВ "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КБ", м.Луганськ, ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ", м.Київ, ТОВ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", м.Донецьк, ТЗОВ КБ "ЗАХІДІНКОМБАНК", м.Луцьк, КБ "ПРИВАТБАНК", ЗАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" у м.Києві, ЗАТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", ЗАТ "ПУМБ", ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у м.Києві, ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ЗАТ "АКБ "ТРАСТ-КАПІТАЛ" у м.Києві, ВАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК", м.Київ, ВАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" у м.Києві, ВАТ ТФБ "КОНТРАКТ", м. Київ, ВАТ РЕАЛ БАНК м.Харків, ВАТ КБ "НАДРА" м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК у м.Києві, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ Банк "ТРАСТ", м.Київ, ВАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", м.Севастополь, ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ" у м.Києві, ВАТ АСТРА БАНК, м.Київ, ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" у м.Києві, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", м.Львів, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" у м.Києві, ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ, ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ВАТ "ПтБ", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "Ощадбанк", м. Київ, ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" у м.Києві, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БАНК КІПРУ", ВАТ "БАНК БОГУСЛАВ", м.Київ, ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "АРТЕМ-

БАНК" у м.Києві, ВАТ "АКЦ.-КОМ.БАНК "КАПІТАЛ", м.Донецьк, ВАТ "АГРОКОМБАНК" у м.Києві, ВАТ "АБ "БІЗНЕС СТАНДАРТ", м.Київ, АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м.Одеса, АКЦ.КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "БАЗИС", м.Харків, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК", м.Харків, АКБ"ЧОРНОМ.БАНК РОЗВ. ТА РЕКОНСТР.", АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.Києві, АКБ "ТРАНСБАНК", м.Київ, АКБ "ПОРТО-ФРАНКО", м.Одеса, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "ІНВЕСТБАНК", м.Одеса, АКБ "ІМЕКСБАНК", м.Одеса, АКБ "АВТОКРАЗБАНК", м.Кременчук, АК РЕГ. БАНК "РЕГІОН-БАНК", м.Харків, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) у м.Києві, АБ "УКРГАЗПРОМБАНК" у м.Києві, АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК", м.Донецьк, АБ "ТАВРИКА" у м.Києві, АБ "ПОЛТАВА-БАНК", м.Полтава, АБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" у м.Києві, АБ "МЕТАЛУРГ ", м.Запоріжжя, АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", м.Дніпропетровськ, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м.Києві, АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м.Києві, "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,80 грн. за 1 доллар США.

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* Чотирнадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (24 квітня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 479 тис. ЄВРО наступним 17 банкам: ТОВ УКБ "КАМБІО" у м.Києві, КБ "ПРИВАТБАНК", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ АКБ "ЛЬВІВ", ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", м.Львів, ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "БТА БАНК", м.Київ, ВАТ "АРТЕМ-БАНК" у м.Києві, Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК", м.Харків, АКБ "ІНВЕСТБАНК" м.Одеса, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) у м.Києві, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" у м.Києві, АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м.Києві, "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні, євро продавались за курсом 10,17 грн. за 1 євро.

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* Тринадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (22 квітня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 29 253 тис. доларів США наступним 42 банкам: "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м.Києві, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м.Києві, АБ "МЕТАЛУРГ ", м.Запоріжжя, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) у м.Києві, АКБ "ІМЕКСБАНК", м.Одеса, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.Києві, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК", м.Харків, Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м.Одеса, ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "Банк Столиця", ВАТ "БТА БАНК", м.Київ, ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "ЄБРФ", м.Київ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" у м.Києві, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "ПтБ", ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "СЕБ БАНК", м.Київ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" у м.Києві, ВАТ АКБ "ЛЬВІВ", ВАТ Банк "ТРАСТ", м.Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК у м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк, ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ, ЗАТ "ПУМБ", КБ "ПРИВАТБАНК", ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" м.Київ, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.Києві, ТОВ КБ "СКБ", м.Одеса, УніКредит Банк ТзОВ, м.Луцьк.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,80 грн. за 1 доллар США.

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* Дванадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (15 квітня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 29 452 тис. доларів США наступним 34 банкам: ТОВ КБ "КООПІНВЕСТБАНК", м.Ужгород, ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" м.Київ, ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДЕЛЬТА", М.КИЇВ, КБ "ПРИВАТБАНК", ЗАТ "ТЕРРА БАНК", ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ЗАТ "А-БАНК", м.Дніпропетровськ, ВАТ"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"УМ.КИЄВІ, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ, ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "ПтБ", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "МЕГАБАНК", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "АРТЕМ-БАНК" У м.КИЄВІ, АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.КИЄВІ, АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м.КИЄВІ

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,80 грн. за 1 доллар США.

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* Одинадцятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (10 квітня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 35 035 тис. доларів США наступним 44 банкам: УніКредит Банк ТзОВ, Луцьк, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ, РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ, КБ "ПРИВАТБАНК", ЗАТ "ПУМБ", ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ВАТ КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", М.ДОНЕЦЬК, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ІПОБАНК", м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ, ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ, ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ВАТ "ПтБ", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КБ "Акордбанк", ВАТ "БТА БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АКЦ.СХІДНО-УКР.БАНК "ГРАНТ",ХАРК., АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ, АБ "МЕТАЛУРГ ", м.Запоріжжя, АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", м.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,80 грн. за 1 доллар США.

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* Десятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (8 квітня 2009 р.)

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 31 568 тис. доларів США наступним 42 банкам: УніКредит Банк ТзОВ, м.Луцьк, ТОВ КБ "УКР.ФІНАНСОВИЙ СВІТ", м.Донецьк, ТОВ КБ "ЄВРОБАНК", м.Київ, ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", м.Київ, ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДЕЛЬТА", м.КИЇВ, ЗАТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", ЗАТ "ПУМБ", ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у м.Києві, ЗАТ "ПОЛІКОМБАНК", м.Чернігів, ЗАТ "ОТП Банк", м.Київ, ЗАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві, ЗАТ "АКБ "ТРАСТ-КАПІТАЛ" у м.Києві, ВАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у м.Києві, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" у м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК у м.Києві, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ" у м.Києві, ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" у м.Києві, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", м.Львів, ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" у м.Києві, ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ, ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві, ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "Ощадбанк", м. Київ, ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" у м.Києві, ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АКЦ.СХІДНО-УКР.БАНК "ГРАНТ", м.Харків, АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК", м.Харків, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКБ "УКРСОЦБАНК" у м.Києві, АКБ "ІМЕКСБАНК", м.Одеса, АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) у м.Києві, АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" у м.Києві, "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7,80 грн. за 1 доллар США.

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* Дев"ятий цільовий валютний аукціон за спецкурсом (3 квітня 2009 р.)

НБУ на цільовому валютному аукціоні продав – 43 490 тис.дол.США наступним 72 банкам: АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" У м.КИЄВІ; АБ "ДІАМАНТ" у м.Києві; АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" У м.КИЇВ; АБ "ЕНЕРГОБАНК" У М.КИЄВІ; АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ; АБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", м.ДНІПРОПЕТРОВСЬК; АБ "МЕТАЛУРГ ", м.Запоріжжя; АБ "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" у М.КИЄВІ; АБ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК" м.Донецьк; АБ "УКРГАЗПРОМБАНК" У М.КИЄВІ; АБ"БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ",м.КИЇВ; АК "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК"; АК ПРОМІНВЕСТБАНК (ЗАТ) У м.КИЄВІ; АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ; АКБ "ІМЕКСБАНК", М.ОДЕСА; АКБ "ІНВЕСТБАНК" М.ОДЕСА; АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя; АКБ "ПОРТО-ФРАНКО" м.Одеса; АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ; АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ; АКБ "ФОРУМ", м.Київ; АКБ"ЧОРНОМ.БАНК РОЗВ. ТА РЕКОНСТР."; АКЦ.-КОМ.ІННОВ.БАНК"УКРСИББАНК",ХАРКІВ; АКЦ.КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "БАЗИС", М.ХАРКІВ; АКЦ.СХІДНО-УКР.БАНК "ГРАНТ",ХАРК.; Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса; АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві; ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ"; ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ; ВАТ "БТА БАНК", М.КИЇВ; ВАТ "Кредит Оптима Банк"; ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ; ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів; ВАТ "МЕГАБАНК"; ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ; ВАТ "ПтБ"; ВАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"; ВАТ "СВЕДБАНК" у м.Києві; ВАТ "СЕБ БАНК", м. Київ; ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ; ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" У М.КИЄВІ; ВАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; ВАТ "ФІНЕКСБАНК", М.КИЇВ; ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ; ВАТ "ХК БАНК"; ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК" У м.КИЄВІ; ВАТ АКБ "ЛЬВІВ"; ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ; ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ; ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ; ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві; АТ КБ "НАДРА", м.Київ; ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"АКТИВ-БАНК"м.КИЇВ; ЗАТ "А-БАНК", м.Дніпропетровськ; ЗАТ "АЛЬФА-БА