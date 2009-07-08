Налоговая пресекла "возмещение" НДС на 3,37 млрд. грн.

Киев. 8 июля. УНИАН. В первом полугодии текущего года налоговая милиция предотвратила возмещение 3 млрд. 37 млн. грн. незаконно заявленных к возмещению сумм НДС (+286 млн. грн. по сравнению с прошлым годом).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

По обнаруженным фактам возбуждено 337 уголовных дел (+57 по сравнению с прошлым годом). Под уголовным производством находится 1,7 млрд. грн. незаконно заявленных сумм НДС (+1 млрд. 70 млн. грн. по сравнению с прошлым годом).

В суд также передано 71 уголовное дело за попытку незаконно получить из бюджета НДС. По решению судов к уголовной ответственности привлечены 17 чел.

Как отмечают налоговики, одним из звеньев в схемах злоупотребления по возмещению налога на добавленную стоимость является противоправная деятельность так называемых конвертационных центров. За 6 месяцев текущего года разоблачена деятельность 149 конвертационных центров, на счетах которых заблокированы и изъяты денежные средства на сумму 51,7 млн. грн.