Парижский клуб списал долг Гаити

Парижский клуб кредиторов в среду решил списать Республике Гаити весь долг странам-членам клуба в размере 214,8 миллиона долларов, поскольку власти страны "проявили стремление снизить уровень бедности в государстве", говорится в распространенном в среду коммюнике организации. Как сообщает РИА Новости, клуб списал 62,73 миллиона долларов в рамках "инициативы для бедных стран с наибольшим долгом", а оставшиеся 152 миллиона долларов будут списаны странами-кредиторами "на двустороннем уровне и на добровольной основе".

Страны-члены клуба "приветствовали решимость Республики Гаити применить стратегию снижения уровня бедности и приступить к экономической программе, способствующей долгосрочному экономическому росту".

Гаити, по данным Парижского клуба, обязуется использовать дополнительные ресурсы, освободившиеся благодаря списанию долга, "для достижения приоритетов в рамках стратегии по уменьшению бедности".

Как отмечается в коммюнике, соответствующая экономическая программа республики была утверждена еще в ноябре 2006 года. По информации кредиторов, на сентябрь 2008 года общий внешний долг Гаити составлял 1,885 миллиарда долларов, в том числе 214,8 миллиона долларов - странам-членам Клуба. Парижский клуб - неформальное объединение стран-кредиторов (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария Япония), созданное в 1956 году для обсуждения и урегулирования проблем внешней задолженности государств.