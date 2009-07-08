Реформирование налоговой системы будет обсуждаться публично

Стратегия реформирования налоговой системы Украины будет обсуждаться публично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета Министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня на заседании правительства Министерство финансов получило протокольное поручение провести соответствующую «широкую публичную общественную дискуссию» (сегодня в повестку дня заседания Кабмина был включен вопрос утверждения Стратегии реформирования налоговой системы – УНИАН).

«Это достаточный пласт работы, который не может выполняться в закрытых кабинетах правительства или Минфина. Концепция реформирования должна стать публичным документом для обсуждения как ассоциацией работодателей, так и профсоюзами. Обязательно должно быть предварительное обсуждение перед принятием документа правительством – с комитетами Верховной Рады, с профессиональными, академическими кругами», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, после завершения дискуссии на базе стратегии будет разработан Налоговый кодекс Украины и внесен в парламент.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил в комментарии журналистам после заседания правительства, что основные изменения в налоговой системе коснуться налога на добавленную стоимость (НДС), прибыли от ренты, введения налога на недвижимость. «Фактически (коснутся – УНИАН) всего блока налоговой системы», – сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что заявления о том, что данной стратегией предлагается повысить налог с физлиц некорректны. «Мы предлагаем упразднить налоги, которые есть на сегодняшний день, и внедрить единый социальный вклад», – сказал он.

Кроме того, по словам И.УМАНСКОГО, в стратегии предлагается унифицировать налог на прибыль и подоходный налог. «Их унифицировать, чтобы были одинаковыми. Как следствие, должна быть снижена номинальная ставка налога на прибыль», – сказал он.

В то же время, по данным и.о. министра финансов, в стратегии не обсуждаются конкретные ставки и сроки. «Это стратегия, это подход, которые мы предлагаем принять как логику. Эта логика уже должна быть изложена в документе под названием Налоговый кодекс», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Федерация профсоюзов Украины предлагает Кабинету Министров, Министерству финансов и Государственной налоговой администрации доработать проект Стратегии реформирования налоговой системы Украины.

«Федерация профсоюзов Украины поддерживает необходимость принятия Стратегии реформирования налоговой системы Украины, однако считает, что некоторые положения данного документа являются неприемлемыми и подлежат изъятию из-за того, что они направлены на увеличение налоговой нагрузки на доходы физических лиц и могут вызвать социальное напряжение в обществе», – отмечают в ФПУ.

В частности, речь идет о повышении ставки налога с доходов физических лиц, недопущении отмены значительной части налоговых льгот, введении налога на недвижимость (без указания необлагаемой части недвижимости), безосновательном вмешательстве в процесс реформирования системы социального страхования.

Справка УНИАН. В настоящее время правительство разрабатывает проект Стратегии реформирования налоговой системы Украины, рассчитанный на период до 2018 года. Основным разработчиком документа выступает Министерство финансов.