С Баффетом отобедают сразу 8 представителей Salida Capital

Канадская инвестиционная компания Salida Capital заплатила на аукционе 1,68 млн. долл. за право делегировать своих представителей на традиционный благотворительный ланч с миллиардером Уорреном Баффетом, главой инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway.

Глава Salida Куртенэ Вольф заявил, что его компания не могла не воспользоваться "уникальной возможностью разделить трапезу с одним из величайших в мире инвесторов", передает AР.

Восемь представителей канадской фирмы смогут провести время за ланчем с У.Баффетом в нью-йоркском ресторане Smith & Wollensky. Деньги, заплаченные за право отобедать с прославленным инвестором, пойдут на благотворительные цели.

Аукцион, на котором определилась цена ланча с У.Баффетом в 2009г., был проведен 26 июня, однако тогда имя победителя не сообщалось. В прошлом году право на обед в компании с именитым бизнесменом купил инвестор из Гонконга Чжао Даньян, заплатив рекордные для этого ежегодного благотворительного аукциона 2,11 млн. долл.

78-летний У.Баффет вот уже 40 лет возглавляет компанию Berkshire Hathaway, которая его стараниями превратилась из скромного производителя текстиля в инвестиционный конгломерат, владеющий страховым, перестраховочным и инвестиционным бизнесом, коммунальными и энергетическими активами, целым рядом производств - от стройматериалов до кондитерских изделий. Бизнесмен планирует разделить свое многомиллиардное состояние между несколькими благотворительными фондами.

Компании принадлежат более 60 фирм в разных сферах деятельности, в частности Berkshire Hathaway является крупнейшим держателем акций Wells Fargo & Co. и Coca-Cola Co.

Между тем, дела компании в последнее время идут не очень хорошо. Так, чистый убыток детища У.Баффета в I квартале 2009г. составил 1,53 млрд долл. против чистой прибыли в размере 0,99 млрд долл., полученной за аналогичный период годом ранее.