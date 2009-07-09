В Донецкой области на 23 миллионера стало меньше

В Донецкой области за минувший год на 23 человека сократилось количество граждан, задекларировавших свой доход в сумме 1 млн. грн. и выше, до 128 человек.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении налогообложения физических лиц ГНА в Донецкой области, отметив, что в регионе подведены итоги кампании по декларированию доходов граждан, полученных ими в 2008 году.

Налоговыми органами области принято и проанализировано 42 тыс. 910 деклараций от граждан, которые получали доходы в 2008 году (в прошлом году этот показатель составлял 47 тыс. 148).

При этом 128 граждан задекларировали доход, который превышает 1 млн. грн. (в прошлом году было – 151).

Налоговыми органами проведены расчеты сумм налога от доходов физический лиц по представленным гражданами декларациям. В результате к взысканию насчитан налог на общую сумму около 63 млн. грн. (в прошлом году было - 40 млн. грн.), в том числе гражданам-миллионерам доначислено к оплате 45,7 млн. грн.

К возврату определена общая сумма налога около 7 млн. грн., в том числе по налоговому кредиту за обучение – в сумме 5,9 млн. грн., по налоговому кредиту за ипотечное кредитование - 0,9 млн. грн., по налоговому кредиту за договора страхования жизни - 0,2 млн. грн.

В бюджет уже поступило 49,1 млн. грн., в том числе от граждан-миллионеров - 36,3 млн. грн.