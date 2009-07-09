МВФ одобрил stand-by для Боснии и Герцеговины

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредитную программу stand-by для Боснии и Герцеговины (БиГ), которая предусматривает выделение балканской стране резервного кредита на согласованные с МВФ цели в размере 1,57 млрд долл.

В рамках кредитного соглашения Боснии сразу же будут выделены 282,4 млн долл., тогда как последующие транши подлежат ежеквартальному пересмотру, говорится в распространенном сегодня сообщении МВФ.

Антикризисная программа властей БиГ направлена на поддержание механизма полного золотовалютного обеспечения национальной валюты, консолидацию государственных финансов, обеспечение адекватной ликвидности и капитализации банков, указывает МВФ, передает РБК.