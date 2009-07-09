Межбанк: торги по доллару открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,6525/7,6775 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2397/0,2407, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6470/10,6890.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3944/1,3946 (среда - 1,3890/1,3892).

В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,6500.