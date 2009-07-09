Межбанк: торги по доллару открылись падением котировок
11:15, 09 июля 2009Финансы
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По евро тоже ушли вниз
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,6525/7,6775 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2397/0,2407, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6470/10,6890.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3944/1,3946 (среда - 1,3890/1,3892).
В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 7,6500.
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