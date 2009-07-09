В Узбекистане с 1 августа повысят зарплаты и пенсии в 1,25 раза
11:30, 09 июля 2009Финансы
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"Минималка" составит около 23 долл.
Президент Узбекистана Ислам Каримов распорядился с 1 августа повысить размеры зарплаты работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных пособий и стипендий в среднем в 1,25 раза, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Президента Узбекистана.
С августа минимальная зарплата составит 33,645 тысячи сумов (около 23 долларов), минимальная пенсия по возрасту - 66,66 тысячи сумов (около 44 долларов), начального (нулевого) разряда по единой тарифной сетке - 33,645 тысячи сумов (около 23 долларов).
В последний раз выплаты бюджетникам были увеличены в 1,12 раза 16 ноября 2008 года.
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