В Узбекистане с 1 августа повысят зарплаты и пенсии в 1,25 раза

Президент Узбекистана Ислам Каримов распорядился с 1 августа повысить размеры зарплаты работникам бюджетной сферы, пенсий, социальных пособий и стипендий в среднем в 1,25 раза, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы Президента Узбекистана.

С августа минимальная зарплата составит 33,645 тысячи сумов (около 23 долларов), минимальная пенсия по возрасту - 66,66 тысячи сумов (около 44 долларов), начального (нулевого) разряда по единой тарифной сетке - 33,645 тысячи сумов (около 23 долларов).

В последний раз выплаты бюджетникам были увеличены в 1,12 раза 16 ноября 2008 года.