Межбанк к 12.00: доллар немного вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6525/7,6775, к 12:00 сузился спрэд 7,6555/7,6695 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2397/0,2407, к 12:00 цены поднялись 0,2400/08. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,8450 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3944/46, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6470/10,6890, к 12:00 цены ушли вверх 10,6735/10,6970.