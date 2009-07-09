НБУ определил лучшую монету года

Национальный банк Украины подвел итоги конкурса «Лучшая монета года». Ею признана монета «Хрещення Київської Русі».

Как передает корреспондент УНИАН, конкурс проходил в два этапа. На первом были представлены более 40 монет, для участия во втором отобрали четыре: кроме победителя, в четверку лучших вошли ”Ластівчине гніздо”, "Благовіщення” и “Тисячоліття монетокарбування в Києві”.

По словам исполняющего директора по вопросам налично-денежного оборота НБУ Олега ДАЩЕНКО, в Украине насчитывается от 800 тыс. до 1,5 млн. нумизматов. Нацбанк на сегодня не закрывает внутренний рынок по выпуску нумизматических монет. «Мы отказываем иностранным контрагентам, которые занимаются этим вопросом (покупкой памятных монет, которые выпускает НБУ - УНИАН), в продаже. Мы даем только то количество монет, чтобы представить себя на рынке. Мы не закрываем внутренний рынок», - отметил представитель Нацбанка.

Кроме того, О. ДАЩЕНКО сообщил, что на сегодня уже разрабатывается идея организации в Украине международных конкурсов по определению лучших монет.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Нацбанк ввел в обращение монету «Хрещення Київської Русі». Монета продолжает серию монет «2000-летие Рождества Христового» номиналом 5 и 100 грн.

Пятигривневая монета изготовлена из нейзильбера, качество чеканки – специальный анциркулейтед, масса – 16,54 г, диаметр – 35 мм, тираж – 45 тыс. штук, группа монеты - рифленая. Стогривневая монета изготовлена из серебра, качество чеканки – специальный анциркулейтед, масса – 1 кг, диаметр – 10 см, тираж – до 800 штук, группа монеты - рифленая.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, по кругу на фоне стилизированного орнамента – надписи: «Національний банк України» (вверху), “Сто гривень” (внизу), между ними год чеканки монеты 2008 (справа).

На монете из серебра обозначены металл и его проба – Ag 999, масса в чистоте, логотип Монетного двора Национального банка Украины (слева). В центре монеты в круге, созданном из стилизированных лучей, размещен крест и надписи полукругом: “Православ’я” (вверху), “Із Києва по всій Русі” (внизу).

На реверсе монеты изображена многофигурная композиция крещения, под которой надпись: “988/Рік”, вверху полукругом надпись – «Хрещення Київської Русі».

Автор эскизов монет – Святослав ИВАНЕНКО, авторы моделей – Владимир АТАМАНЧУК и С. ИВАНЕНКО.