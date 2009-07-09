Нацбанк намерен запретить банкам торговать валютой

Национальный банк Украины (НБУ) намерен запретить банкам с регулятивным капиталом менее 10 млн. евро торговать иностранной валютой.

Данная норма содержится в обнародованном 8 июля проекте изменений в «Положение о порядке выдачи банкам банковских лицензий, письменных разрешений и лицензий на выполнение отдельных операций».

Согласно проекту изменений, банки для осуществления валютообменных операций в кассах, пунктах обмена и агентских сетях, кроме банковской лицензии, должны иметь и письменное разрешение НБУ, которое является генеральной лицензией на проведение валютных операций.

При этом для получения такого разрешения у банка должно иметься письменное разрешение на открытие корреспондентских счетов в уполномоченных банках Украины в иностранной валюте и осуществление операций по ним. Кроме того, размер регулятивного капитала банка должен быть не менее 10 млн. евро.