Доходы Украины от Евро-2012 не покроют расходы

Доходы Украины от Евро-2012 не покроют и малой части денег, потраченных на подготовку к чемпионату, пишет еженедельник «Комментарии:».

По официальным данным, в Украине на подготовку к Евро-2012 планируется потратить около 15 млрд. евро. Из них около 5 млрд. евро - непосредственно из бюджетов разных уровней, остальные деньги - от частных инвесторов. Впрочем, в последнее время организаторы говорят уже о 20 млрд. евро.

Однако пока еще под Евро-2012 Украина не смогла привлечь ни одного крупного иностранного инвестора, и, по словам генерального директора КУА «Инеко-Инвест» Олега МОРКВЫ, объем иностранных инвестиций в этом году на такие проекты вряд ли превысит 0,5 млрд. дол. Тогда как необходимо не менее 2 млрд. дол. Иначе говоря, Украина будет вынуждена собственными силами финансировать значительно больше, чем предусматривалось ранее.

Как отмечают «Комментарии:», доходы, которые страна получит от чемпионата Европы, условно можно разделить на две части. С одной стороны, это прибыль, которую приносят футбольные фанаты, приезжающие на матчи. С другой стороны, это деньги, которые УЕФА по итогам чемпионата выделяет принимающим странам на покрытие расходов, связанных с проведением Евро.

По расчетам Кабмина, 16 матчей чемпионата, которые пройдут в Украине, должны посетить около 640 тыс. иностранных болельщиков. Их расходы могут составить от 500 (оценки украинских экспертов) до 2000 евро (оценка УЕФА) на одного. В сумме это может дать украинскому бизнесу от 370 до 650 млн. евро. Из них часть поступит в бюджет.

Впрочем, по мнению издания, цифра в 640 тыс. иностранных болельщиков нереалистична. Например, польские эксперты считают, что в их страну на Евро-2012 может приехать от 50 до 400 тысяч болельщиков. Причем на максимум можно рассчитывать только в случае выхода в финальную часть немецких и голландских команд.

В целом же, по мнению издания, доходы Украины от футбольных туристов будут колебаться где-то между 92 и 200 млн. евро. Именно столько получили от туризма страны – организаторы чемпионатов 2004 и 2008 годов.

Что касается компенсационных денег УЕФА, то эта сумма обычно определяется из расчета 0,2–0,25% ВВП государства. То есть Украина может рассчитывать на 1,9 млрд. грн. или почти 180 млн. евро.

Однако, отмечают «Комментарии:», наиболее вероятным получателем этих денег является Федерация футбола Украины. Ведь именно под ее началом создана управляющая компания, которая займется работой со спонсорами, рекламой, символикой и трансляциями. Очевидно, этой компании и будут перечислены доходы от проведения чемпионата.

В итоге выходит, что при самом лучшем раскладе Украина получит приблизительно 1 миллиард евро, из которых в бюджета попадет около 75 млн. Если же реализуется пессимистический сценарий, то Украине достанется менее 300 млн. евро, резюмирует еженедельник.