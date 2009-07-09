Банк «Хрещатик» реорганизуется в публичное акционерное общество

ОАО «КБ «Хрещатик» реорганизуется в публичное акционерное общество (ПАО) и увеличит уставный капитал на 78 млн. грн.. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета банка, постановившем 31 августа созвать Общее собрание акционеров, на котором привести в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах» все нормативные документы и регламентные процедуры, касающиеся формы собственности банка, увеличение его капитала, эмиссии акций, деятельности наблюдательных и исполнительных органов, усовершенствования корпоративного управления банка.

Как подчеркнул председатель правления КБ «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК, «это даст банку возможность не только работать в правовом поле, но и свидетельствует о том, что его акционеры заботятся о развитии «Хрещатика», его дальнейшей эффективной деятельности. После приведения всех учредительных документов банка в соответствие с нормами Закона, мы сможем без осложнений зарегистрировать новый устав банка, увеличить его уставной капитал, как и планировалось, почти на 78 млн. грн., провести обмен акций старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости, а также осуществить дополнительную эмиссию акций. Кроме того, банк, имея добрые традиции и успехи в сфере корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности, планирует закрепить на собрании акционеров свои достижения в этих направлениях работы, чтобы создать новые возможности для совершенствования управления банком его менеджментом».

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

Активы на 1 апреля 2009 года составляли 4 млрд. 869 млн. 424 тыс. грн., обязательства – 4 млрд. 109 млн. 116 тыс. грн., собственный капитал - 760 млн. 308 тыс. грн., уставный капитал - 540 млн. грн.

По итогам 1-го квартала текущего года чистая прибыль банка «Хрещатик» составила 5,372 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.