Увеличение УФ Нафтогаза - продолжение эмиссионной схемы

Заместитель председателя правления общественной организации «Фронт перемен» Андрей ПЫШНЫЙ считает, что увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» является продолжением эмиссионной схемы оплаты за российский природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Инициативы Арсения Яценюка «Фронт перемен».

«Решение правительства об увеличении уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет реализации облигаций внутреннего государственного займа – продолжения эмиссионной схемы оплаты за газ с использованием госбанков», – заявил он.

По его мнению, «расчеты за газ как никогда непрозрачные и запутанные. Невзирая на то, что в этот раз используется схема с резервным фондом и ОВГЗ, сумма, на которую запланировано увеличить уставный фонд газового монополиста, – очевидно, чисто случайно – совпадает с суммой последнего кредита, выданного ему «Сбербанком» для выплат «Газпрому».

Он также допустил, что газовые счета в этом месяце опять выплачены кредитом «Сбербанка». «Все это сделано в рамках так называемой программы оздоровления «Нафтогаза», которую предлагает правительство», - считает А.ПЫШНЫЙ.

По его мнению, для решения текущих газовых обязательств подтягиваются все возможные ресурсы государства, но саму проблему никто не решает. «Вопрос уже перестал быть политическим. Дошло до того, что президент и премьер-министр соревнуются за ежемесячный статус спасителя страны от газовой петли», – подчеркнул он.

А.ПЫШНЫЙ напомнил, что во всех европейских странах вопрос оплаты за газ является исключительно корпоративным. Оплата осуществляется за счет средств потребителей, действует прозрачное ценообразование, функции не сконцентрированы на одной компании, а разделены между всеми звеньями от добычи до поставки конечному потребителю.

Он уверен, что через такую суматоху вокруг газа рядовой украинец разбирается в этих вопросах уже не хуже, чем рядовой европейский энергетик. «Осталось только учредить национальный праздник каждого 8 числа нового месяца – «День расчета Украины за газ». После этого можно еще и сделать его выходным днем с обязательными массовыми гуляниями и вручением государственных наград», – резюмировал А.ПЫШНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Кабинет Министров принял решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных в результате реализации облигаций государственного внутреннего займа.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Кабинет министров принял решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств Стабилизационного фонда, полученных в результате реализации облигаций государственного внутреннего займа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.