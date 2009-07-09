Большинство госслужащих подали неправдивые сведения о доходах

Киев. 9 июля. УНИАН. В этом году большинство государственных служащих и кандидатов на государственную службу подали неправдивые сведения о своих доходах и доходах членов своих семей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы Украины.

По информации пресс-службы, соответствующие данные были получены в результате проведения Главгосслужбой совместно с Министерством внутренних дел, Государственной налоговой администрацией, Службой безопасности Украины контрольно-инспекционных проверок.

Декларации о доходах, финансовых обязательствах и имущественном состоянии за 2008 год подали 367 тысяч 016 госслужащих и аттестованных работников ГНА и Государственной таможенной службы Украины.

В результате спецпроверок было установлено, что из 90% от общего количества лиц 81,1% предоставили недостоверную информацию при декларировании доходов; 37,8% предоставили неправдивые сведения о пребывании на руководящих должностях в субъектах ведения хозяйства; 2,2% предоставили недостоверную информацию о привлечении к уголовной и административной ответственности за коррупционные действия и 4,4% предоставили неверные данные относительно наличия у них дипломов об образовании.