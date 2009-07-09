Межбанк: доллар снизился

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6525/7,6775, к 12:00 сузился спрэд 7,6555/7,6695. К закрытию ценовые уровни снизились 7,6470/7,6695 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Национальный банк Украины объявил о проведении интервенции по покупке и продаже валюты по курсам – 7,6200/7,6400.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2397/0,2407, к 12:00 цены поднялись 0,2400/08. К закрытию торгов цены понизились 0,2398/0,2405. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8275 (+0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно широком диапазоне 1,3860/1,3990. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6470/10,6890, к 12:00 цены ушли вверх 10,6735/10,6970. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6725/10,6925.