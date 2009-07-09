НБУ будет проводить рефинансирование по базовой ставке 17% годовых

Национальный банк Украины будет проводить рефинансирование коммерческих банков по базовой ставке 17% годовых.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины сообщает, что процентная ставка, отвечающая тенденциям, которые имеют место на денежно-кредитном рынке и которая была объявлена для проведения количественного тендера по рефинансированию банков на 8 июля 2009 г. в размере 17% годовых, будет использоваться как базовая при проведении операций по рефинансированию банков», - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.