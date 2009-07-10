Перелом в мировой экономике ожадается в 1 полугодии 2010г.

Мировой кризис окончательно еще не преодолен и переход к экономическому подъему будет достаточно медленным, заявил в четверг в ходе пресс-конференции в Аквиле директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Канн, принимающий участие в саммите G8.

По его словам, перелома в мировой экономике можно ожидать в первом полугодии 2010 года. При этом глава МВФ выделил четыре проблемы, которые вызывают особую озабоченность: безработица, государственные финансы, глобальные дисбалансы и ситуация в странах с низкими доходами.

Говоря о функционировании кредитных институтов, Стросс-Канн подчеркнул настоятельную необходимость восстановления атмосферы доверия в мировых финансово-экономических кругах. По его словам, и в США, и в Европе появились признаки улучшения ситуации, однако до полноценной нормализации дело еще не дошло.

Заявление главы МВФ прозвучало более сдержанно по сравнению со вчерашним вечерним выступлением председательствующего на саммите премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который от имени "восьмерки" заявил, что наиболее тяжелая фаза кризиса уже пройдена, и "самое плохое уже за нашими плечами".

Как говорилось в распространенной в среду новой редакции Всемирного экономического обзора МВФ, мировая экономика начинает выходить из рецессии, но этот процесс будет медленным. МВФ ухудшил свой прогноз сокращения глобального ВВП в 2009 году до 1,4% по сравнению с апрельской оценкой в 1,3%, однако в следующем году он теперь ожидает экономический рост не на 1,9%, как ранее, а на 2,5%, передает РИА Новости.