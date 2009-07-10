Киевсовет утвердил отчет КГГА

Киевсовет утвердил отчет столичной горгосадминистрации о выполнении городского бюджета за 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 63 депутата из 116 собравшихся в сессионном зале.

В отчете отмечается, что доходы бюджета Киева в 2008 году составляли 16 млрд. 779 млн. 727 тыс. грн., в том числе: доходы в общий фонд – 12 млрд. 332 млн. 404 тыс. грн.; доходы в спецфонд – 4 млрд. 447 млн. 324 тыс. грн.

Расходы бюджета столицы за прошлый год составляли 17 млрд. 419 млн. 154 тыс. грн., в т. ч.: по общему фонду 12 млрд. 468 млн. 588 тыс. грн.; по спецфонду – 4 млрд. 950 млн. 567 тыс. грн.

В решении отмечается, что финансирования по долговыми операциями (заимствования в бюджет) составили в прошлом году 836 млн. 749 тыс. грн.

Согласно отчету, фактическое выполнение городского бюджета Киева за 2008 год по доходам составляет 82,6%, по расходам 78,8% к плановым показателям, утвержденным Киевсоветом с учетом изменений на 1 января 2009 года.

Сегодня же депутаты утвердили отчет КГГА о выполнении Программы социально-экономического развития столицы за прошлый год. Это решение поддержали 64 из 116 депутатов, присутствующих в сессионном зале.