G8 одобрила "Глобальную повестку дня"

Страны крупнейших экономик мира одобрили накануне "Глобальную повестку дня", сообщает ИТАР-ТАСС. Документ был принят в рамках заседания "восьмерки" в расширенном составе /"восьмерка" плюс "пятерка" быстро развивающихся Бразилии, Мексики, Китая, Индии, ЮАР и Египта плюс Австралия, Индонезия, Южная Корея/, впервые состоявшегося в истории клуба.

"Глобальная повестка дня" выдвигает на первый план международных задач борьбу с экономическим кризисом, помощь бедным странам и возобновление Дохийского раунда переговоров. Это последнее решение заявлялось как одна из целей встречи в Аквиле.

В отношении одного из важнейших вызовов современности - климатических изменений - страны крупнейших экономик признали "справедливым предупреждение ученых о том, что температура на поверхности Земли не должна превышать двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом".

"Мы создаем Глобальное партнерство для распространения и развития "зеленых и экологичных" технологий, основанных на низком углероде", - говорится в документе. Мировые лидеры обязуются увеличить инвестиции в сферу исследований и развития таких технологий с намерением "увеличить вдвое эти инвестиции к 2015 году".

Однако более детальное обсуждение вопроса по климатическим изменениям будет продолжено на специализированной конференции в Копенгагене, где должны быть окончательно определены сроки и объемы сокращения выбросов углекислого газа.