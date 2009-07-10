Саркози призывает к диверсификации валютно-денежной системы мира
09:01, 10 июля 2009Финансы
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Нельзя иметь одну межвалюту
Президент Франции Николя Саркози призвал обеспечить диверсификацию валютно-денежной системы мира. Об этом он заявил накануне на пресс-конференции, которая прошла в рамках саммита "восьмерки".
"Если мы создаем многополярный мир, то он должен располагать и несколькими /международными/ валютами. Невозможно оставаться в таких условиях с одной международной валютой", - сказал Н.Саркози, имея в виду доллар США.
"Стоит обсудить, не должен ли политически многополярный мир соответствовать экономически многовалютному миру", - добавил он.
Президент Франции сообщил, что провел по данному вопросу переговоры с главой Международного валютного фонда /МВФ/ Домиником Стросс-Каном, передает ПРАЙМ-ТАСС.
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