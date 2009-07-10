Саркози призывает к диверсификации валютно-денежной системы мира

Президент Франции Николя Саркози призвал обеспечить диверсификацию валютно-денежной системы мира. Об этом он заявил накануне на пресс-конференции, которая прошла в рамках саммита "восьмерки".

"Если мы создаем многополярный мир, то он должен располагать и несколькими /международными/ валютами. Невозможно оставаться в таких условиях с одной международной валютой", - сказал Н.Саркози, имея в виду доллар США.

"Стоит обсудить, не должен ли политически многополярный мир соответствовать экономически многовалютному миру", - добавил он.

Президент Франции сообщил, что провел по данному вопросу переговоры с главой Международного валютного фонда /МВФ/ Домиником Стросс-Каном, передает ПРАЙМ-ТАСС.