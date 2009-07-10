Уолл-стрит выросла после статистики

Рынок акций США вырос в четверг, так как неприятие риска ослабло после данных о сокращении обращений за пособием по безработице. Об этом сообщает сегодня Рейтер.

Доллар и иена подешевели, поскольку инвесторы сокращают безопасные позиции. Цены на нефть завершили торги в четверг небольшим ростом после шестидневного спада, а другие виды сырья также подорожали благодаря тому, что слабый доллар поддерживает цены на сырье, выраженные в местных валютах.

Настроения инвесторов также поддержали данные о росте профицита торгового счета в Германии и комментарии немецкого чиновника о том, что рецессия в стране, возможно, завершается.

Этот оптимизм идет вразрез в недавними опасениями, что признаки восстановления не станут полноценным ростом.

"Люди сейчас выжидают, какая тенденция будет более сильной - та, которая главенствовала в последние пять дней, когда все продавали рискованные активы, или сегодняшняя, когда они снова их покупают", - сказал Дэвид Ватт из RBC Capital.

"Многое будет зависеть от сезона отчетности и реакции фондовых рынков".

Индекс Dow Jones вырос на 0,06 процента до 8.183,17 пунктов. Индекс Standard & Poor`s 500 прибавил 0,35 процента до 882,68 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,31 процента до 1.752, 55 пункта.