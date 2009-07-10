Минфин РФ ожидает 10% невозврата банковских кредитов

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин полагает, что невозврат банковских кредитов по международной системе финансовой отчетности (МСФО) к концу текущего года немного превысит 10%. "По международным стандартам это будет чуть больше 10%", - сказал Кудрин журналистам. Вместе с тем, по его оценке, по российским стандартам бухгалтерского учета объем невозврата будет "чуть меньше, чем 10%". Глава Минфина напомнил также, что правительство и ЦБ постоянно следят за ситуацией в сфере банковских кредитов и делают свои оценки". Аналитики ожидают роста просроченной задолженности в российской банковской системе в целом к концу года до 10-20%, а невозвратов - примерно до 12%. В настоящее время объем просроченной задолженности составляет, по данным ЦБ, 3,9% по итогам пяти месяцев.