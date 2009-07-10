Российские индексы падают

Открытие российского рынка акций в пятницу было разнонаправленным, затем оба индекса ушли в отрицательную область, передает РИА Новости.

Индекс РТС снизился на открытии до уровня 883,38 пункта. Индекс ММВБ начал день подъемом до отметки 897,07 пункта. По итогам пятнадцати минут торгов в пятницу индекс ММВБ упал на 0,51% - до 891,65 пункта. Индекс РТС снизился к этому времени на 0,98% - до 876,25 пункта.

Аналитики ожидали позитивной динамики в начале торговой сессии в пятницу при благоприятном внешнем фоне. Фондовые индексы США по итогам четверга прибавили в среднем менее 0,5% на фоне благоприятных данных по обращениям за пособием по безработице и хорошей отчетности Alcoa.

Европейские фондовые индексы повысились, наблюдается некоторое повышение азиатских индексов и отскок вверх мировых цен на нефть. Тем не менее, негативным фактором для рынка стали снижающиеся фьючерсы на индексы США. Накануне оба российских индекса опустились ниже отметки 900 пунктов: индекс ММВБ снизился на 0,93% - до 896,2 пункта, индекс РТС упал на 0,54% - до 884,94 пункта.