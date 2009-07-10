Межбанк: доллар немного вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 7,6580/7,673 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2374/0,2382, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6360/10,6715. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,3910/12 (четверг - 1,3944/46).

В четверг Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,6200/7,6400.