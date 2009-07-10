МВФ согласился с ростом дефицита бюджета Украины с 4 до 6% ВВП

Миссия Международного валютного фонда согласилась с увеличением дефицита бюджета Украины с 4 до 6% от ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководителm миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Вместе с изменением прогноза темпов экономического развития был пересмотрен и показатель дефицита бюджета, который был расширен с 4 до 6% ВВП», - сказала она.

По словам Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, в увеличенном параметре дефицита бюджета отражен дефицит баланса НАК «Нафтогаз Украины».

«Министерство финансов сейчас отрабатывает фискальные меры, которые позволят ограничить этот показатель на уровне 6% для того, чтобы не нарушить фискальную стабильность», - пояснила Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Представитель МВФ также сообщила, что в результате пересмотра программы сотрудничества изменен прогноз темпов экономического развития. В частности, по ее словам, темпы падения развития экономики увеличены с 8% до 14%.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ отметила, что в результате корректировки программы украинское правительство взяло на себя обязательство о ежеквартальной корректировке тарифов, которое будет заполнено более мощной системой социальной защиты.

Представитель МВФ также сообщила, что для сбалансирования финансового состояния «Нафтогаза» правительство Украины проводит активный диалог с другими международными организациями для того, чтобы урегулировать проблему структурных дисбалансов, которые образовались в работе компании.

«Кроме того, мы договорились, что в преддверии президентских выборов не будут нарушаться обязательства по соблюдению тех фискальных показателей, на которые ориентируется эта программа (сотрудничество с МВФ)», - сообщила Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.