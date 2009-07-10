Эксперт: Вероятность дефолта в Украине снизилась почти в 2 раза

Вероятность того, что Украина объявит дефолт, с начала текущего года снизилась почти в два раза.

Об этом УНИАН сообщил глава департамента аналитики Galt & Taggart Securities Владимир НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, об этом свидетельствуют котировки годовых CDS Украины (Credit Default Swap, своп на дефолт по кредиту - УНИАН), упавшие в течение первого полугодия на 46%.

В целом В.НЕСТЕРЕНКО оценил вероятность того, что Украина объявит дефолт осенью как крайне низкую. По его словам, на август-сентябрь действительно приходится пик погашений государственных и квази-государственных («Укрэксимбанк», «Нафтогаз Украина») долгов - порядка 1,25 млрд. долл. Погашения корпоративных (в основном, банковских) еврооблигаций и синдицированных долгов, по оценке аналитика, в этот период составят, без учета реструктуризаций и прямых кредитов, еще около 750 млн. долл. «Даже если предположить, что Нацбанку придется в полном объеме профинансировать эти выплаты, а также покупку импортного газа в третьем квартале (около 2 млрд. долл.), его золотовалютных резервов (27 млрд. долл.) более чем достаточно», - отметил В.НЕСТЕРЕНКО. К тому же, по его словам, ожидается выдача третьего транша кредита МВФ (3,3 млрд. долл.).

«Конечно, существенным элементом неопределенности является объем погашений прямых кредитов в этом году. По нашим оценкам, банкам может понадобиться около 4 млрд. долл., другим секторам – около 10 млрд. долл. Но если банкам требуется поддержка НБУ, то у предприятий ситуация, во-первых, в целом стабильнее, а во-вторых, спасение реального сектора – дело рук самого реального сектора - в отличие от банковской системы, стабильность которой критична для экономики, и НБУ обязан ее обеспечить», - отметил аналитик Galt & Taggart Securities. По его словам, еще нужно учесть, что НБУ может понадобиться порядка 2 млрд. долл. на поддержание валютного курса. «Таким образом, цена вопроса – около 10 млрд. долл. (8 млрд. на погашения внешних долгов, 2 млрд. на поддержание валютного курса), при ресурсе 30 млрд. долл. (27 млрд. резервов, 3.3 млрд. от МФВ)», - отметил В.НЕСТЕРЕНКО. «Поэтому дефолт маловероятен», - добавил он.